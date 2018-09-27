МВФ и Китай обсудили реформу ВТО

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард и глава МИД КНР Ван И обсудили необходимость реформы Всемирной торговой организации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление МИД Китая.

«Стороны обменялись мнениями по реформе ВТО. Ван И заявил, что китайская сторона внимательно следит за реформой ВТО. Китайская сторона исходит из того, что реформа должна соответствовать основным принципам и коренным ценностям ВТО, в особенности особый и дифференцированный подход к развивающимся странам должен быть сохранен и даже усилен», — сказано в заявлении.

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Помимо этого, Ван И подчеркнул, что реформа должна охватывать все страны-участники, быть транспарентной, открытой и всеобъемлющей.

В свою очередь Лагард отметила, что МВФ прилагает все усилия для углубления партнерских отношений с Китаем.