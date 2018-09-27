Трамп выразил недовольство повышением ФРС базовой ставки
Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен решением руководства Федеральной резервной системы (ФРС) США повысить базовую ставку. Об этом сообщает Reuters.
Накануне ФРС повысила базовую процентную ставку с 1,75–2% годовых до 2-2,25%.
«У нас в стране все отлично. К сожалению, они подняли базовую процентную ставку, потому что мы так хороши. Я недоволен этим», — сказал Трамп в ходе пресс-конференции.
Американский президент отметил, что обратил бы внимание на другие вопросы, например увеличение числа рабочих мест. Трамп также выразил беспокойство тем, что ФРС «нравится» повышать ставку.