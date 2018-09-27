Эрдоган обвинил США в попытках втянуть мир в экономическую войну

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты втягивают весь мир в экономическую войну. Об этом он написал в своей статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает РИА «Новости».

Турецкий лидер указал, что Анкара и Берлин должны торговые вместе с другими странами предотвращать торговые конфликты. По его словам, безответственный подход американских властей все больше загоняет мир в фазу беспощадной экономической войны.

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Эрдоган подчеркнул, что эта война нанесет ущерб всем участникам.

Ранее глава ФРС США рассказал о негативных последствиях «торговой войны».