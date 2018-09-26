ЦБ обнаружил 600 организаций с признаками финансовой пирамиды

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях заявил, что ЦБ в периоде с 2015 по 2018 годы зафиксировал деятельность почти 600 организаций, имеющих признаки финансовой пирамиды. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В 2015–2018 годах Банком России зафиксирована деятельность почти 600 организаций и интернет-проектов, имеющих признаки финансовой пирамиды. Материалы об их деятельности переданы в правоохранительные органы и прокуратуру», — сказал Лях.

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Ранее зампред Банка России Дмитрий Скобелкин сообщил, что за пять лет незаконный вывод средств за рубеж клиентами банков сократился в 20 раз.

Он уточнил, что вывод за рубеж в 2016 году составил чуть больше 180 млрд руб, а в 2017 году — 78 млрд руб.