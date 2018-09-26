ПФР займется вопросом об эффективном использовании своих офисов

Глава ПФР Антон Дроздов заявил, что Пенсионный фонд рассмотрит вопрос о более эффективном использовании своих офисов. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Что касается вопросов, поднятых вчера (об использовании ПФР своих офисов – «Газета.Ru»), здесь могут быть на каких-то отдельных территориях вопросы, связанные с более эффективным использованием. Мы все их рассмотрим», — сказал Дроздов.

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Он подчеркнул, что данный вопрос находится на контроле у фонда.

Ранее Дроздов сообщил, что все здания фонда являются офисными зданиями для служебного пользования.

Он отметил, что все здания принадлежат Росимуществу, а ПФР были переданы в оперативное управление.

По словам Дроздова, в целом проводится мониторинг эффективности расход средств ПФР. Каждый раз фонд изучает, арендовать или приобретать здания.