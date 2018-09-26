В Совфеде сообщили о дате рассмотрения федерального бюджета

Глава комитета Совфеда по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин заявил, что палата может рассмотреть федеральный бюджет на 2019 год и плановые 2020-2021 годы на пленарном заседании 23 ноября. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы будем рассматривать закон о федеральном бюджете после его принятия Госдумой в трех чтениях, планируем 23 ноября», — сказал Рябухин.

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Он также добавил, что комитет рассмотрит закон о бюджете 21 ноября.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко проинформировал, что российское правительство одобрило проект федерального бюджета до 2021 года включительно.

Как отмечается, на заседании кабмина министры занимались рассмотрением проекта бюджета на следующий год, а также на плановый период 2020-2021 годов.