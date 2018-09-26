В МИД рассказали о санкционном взбесившимся принтере США

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что авторы новых санкций против России никак не могут удовлетворить свои геополитические амбиции. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Санкцонный «взбесившийся принтер» в Вашингтоне продолжает безостановочно выдавать антироссийские меры, для нас это стало повседневным информационным шумом, он надоедает, но к нему мы привыкли», — сказал Рябков.

Реклама

Он отметил, что только за август-сентябрь российские граждане и организации восемь раз вносились в американские санкционные списки.

Ранее сообщалось, что Минторг США ввел санкции против 12 российских компаний.

Отмечается, что в список попали следующие компании: «Аэрокомпозит», «Дайвтехносервис», ФГУП НПП «Гамма», НИИ «Вектор», Nilco Group, Обнинское научно-производственное предприятие «Технология», «Океанос», «Авиадвигатель», «Инфотекс», «Системы прецизионного приборостроения», Syrus Systems и Воронежский НИИ «Вега».