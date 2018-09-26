Госдума одобрила поправки Путина к пенсионной реформе

Госдума одобрила поправки президента России Владимира Путина к законопроекту об изменении пенсионной системы. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Среди предложенных президентом поправок отдельное внимание уделено женщинам. Им предлагается установить планку выхода на пенсию в 60 лет. При этом многодетные матери смогут выйти на пенсию раньше этого срока. Так, если женщина растит трех детей, то получит право выйти на пенсию на три года раньше положенного срока (в 57 лет вместо 60), если у нее четыре ребенка — на 4 года раньше. Если же у многодетной матери в семье растет пять и более детей, то ее возраст выхода на пенсию составит 50 лет.

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Отмечается, что глава государства предложил законодательно ввести понятие предпенсионного возраста — пять лет до официального прекращения трудовой деятельности. Граждане этой категории считаются находящимися в зоне риска — им труднее находить работу, работодатели идут на злоупотребления или их необоснованное увольнение.

Для защиты их прав по инициативе президента вводится уголовная и административная ответственность при увольнении или отказе в приеме на работу таких сотрудников.

Как стало известно, Госдума одобрила закон об уголовном наказании за увольнение возрастных сотрудников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию одного из ключевых обсуждений законопроекта о повышении пенсионного возраста.