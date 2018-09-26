Порошенко продаст свой судостроительный завод

Фонд, который управляет активами президента Украины Петра Порошенко, договорился о продаже судостроительного завода «Кузница на Рыбальском». Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, на данный момент ожидается разрешение со стороны антимонопольной службы.

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Отмечается, что указанный завод пециализируется на производстве танкеров-химовозов, сухогрузов, контейнеровозов, морозильных рыболовных траулеров, судов специального назначения, котельных агрегатов и судоремонте.

Ранее сообщалось, что Порошенко задекларировал около $48 тыс. доходов в виде процентов, которые он получил от вкладов в «Международном инвестиционном банке» (МИБ).

В предыдущих данных, внесенных в декларацию в конце августа, президент указал, что получил дивиденды $1,13 млн.