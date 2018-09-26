Всемирный банк призвал изменить общественный договор для борьбы с неравенством

Всемирный банк призвал изменить подход к общественному договору для концентрации на проблеме неравенства. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад ВБ.

«Доклад предупреждает, что рост «несправедливости» распределения благ угрожает стабильности общественного договора — и ростом спроса на «справедливое» перераспределение благ, и «поляризацией» общества при голосованиях, как на выборах президента США или в случае выхода Великобритании из ЕС», — сообщает издание.

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Как стало известно, экономисты предложили для борьбы с неравенством перейти к прогрессивному налогообложению за счет увеличения ставки всеобщих налогов для отдельных категорий населения и с помощью введения для них отдельных новых тарифов.

Помимо этого, ВБ выступает за увеличение эффективности распределения социальных благ между гражданами с помощью новых способов мониторинга их благосостояния и новых подходов к определению групп в зоне риска.