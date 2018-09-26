В США рассказали, как позаботятся о ценах на нефть

Американский спецпредставитель по Ирану Брайан Хук заверил, что перед введением антииранских санкций Соединенные Штаты убедятся в достаточном количестве нефти на рынке. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, таким образом Хук ответил на порос об опасениях американской стороны из-за возможного роста цен на нефть после введения ограничений в отношении Тегерана.

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«Мы убедимся до введения наших санкций, что у нас достаточно предложения на рынке нефти»», — сказал Хук.

Ранее президент США Дональд Трамп во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН раскритиковал страны ОПЕК за «завышение цен». По его словам. ОПЕК и страны-члены соглашения «обкрадывают весь остальной мир» и необоснованно завышают цены на нефть. Трамп отметил, что ему это не нравится «и никому не должно нравиться».