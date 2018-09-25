Трамп раскритиковал ОПЕК на ГА ООН
Президент США Дональд Трамп во время своего выступления на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН раскритиковал страны ОПЕК за «завышение цен», передает телеканал CNN.
По словам американского президента, ОПЕК и страны-члены соглашения «обкрадывают весь остальной мир» и необоснованно завышают цены на нефть. Трамп отметил, что ему это не нравится «и никому не должно нравиться».
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«Мы защищаем многие из этих государств ни за что, а потом они пользуются этим, вводя для нас высокие цены на нефть», — добавил он.
Ранее в ходе своего выступления Трамп заявил, что США отвергают идею глобализма.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию 73-й сессии ГА ООН.