Bild: ЕС пытается перехитрить Трампа

Европа находится в открытой конфронтации с США по вопросу политики в отношении Ирана, пишет немецкая газета Bild.

Для того чтобы сохранить ядерную сделку с Ираном после выхода США, ряд стран готовится создать финансовый институт, который позволит обойти антииранские санкции Соединенных Штатов и работать с Тегераном на законных условиях. Об этом 24 сентября заявила глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Федерика Могерини. До этого заявления Могерини встретилась с представителями Германии, Великобритании, Франции, России, Китая и Ирана, сообщает издание.

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Подобный институт позволил бы этим странам продолжать торговые отношения с Ираном без противоречий американским санкциям, говорится в материале.

В настоящее время Вашингтон занял ультимативную позицию в отношении иранского вопроса: либо союзники выбирают торговые отношения с Ираном, либо с США, пишет Bild. Как только президент США Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном, он ввел санкции в отношении Тегерана, напоминает издание.

Ранее сообщалось, что Россия, Иран и Турция обсудили торговлю без доллара.