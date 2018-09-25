Орешкин рассказал об оттоке капитала с российского рынка ценных бумаг

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что ситуация на рынке гособлигаций России выглядит устойчивой. Об этом сообщает на сайте Кремля.

«У нас идет отток капитала с рынка государственных ценных бумаг. За последние несколько месяцев потеряно порядка 300 млрд руб, иностранные инвесторы вывели. Но это все позволяет балансировать, и в целом ситуация устойчивая», — сказал Орешкин.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что Центробанк повысил прогноз по чистому оттоку капитала из России в текущем году до $55 млрд.