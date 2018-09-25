Единая госсистема учета опасных промотходов заработает в 2024 году

Единая государственная система контроля за обращением с опасными промышленными отходами заработает в России до конца 2024 года, сообщил журналистам первый заместитель генерального директора, директор блока по развитию международного бизнеса «Росатома» Кирилл Комаров в кулуарах международного форума NDExpo, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он уточнил, что речь идет об утилизации и переработке промышленных отходов 1 и 2 класса опасности. Оператором данной системы будет «Росатом».

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«Это была инициатива МПР, мы эту инициативу поддержали, потому что внутри «Росатома» накоплен достаточно большой опыт обращения с радиоактивными отходами, тоже опасными, поэтому мы понимаем, как выстроить здесь и информационную, и логистическую систему, как безопасно работать над утилизацией этих отходов, поэтому готовы подключиться и к решению задач по утилизацию отходов 1 и 2 класса опасности», — подчеркнул Комаров. Ежегодно таких отходов накапливается порядка 350 тыс. тонн. «Это серьезный объем, который, конечно, нуждается в современных технологиях, в навыках и компетенциях, чтобы безопасно с этими отходами обращаться, обеспечивать их утилизацию, переработку, даже безопасное временное хранение», — добавил замглавы госкорпорации.

Сейчас, по словам Комарова, этот проект включен в национальный проект «Экология», поэтому старт ему будет дан одновременно со стартом нацпроекта.

«Пока предполагается, что к концу 2024 года на базе существующих уже сегодня мощностей, которые занимались работами, связанными с химическим разоружением, будут созданы современные комплексы по обращению с этими отходами 1-2 класса опасности и будет функционировать единая государственная система, которая будет контролировать учет образования тих отходов, их логистику, их продвижение, на всем жизненном цикле», — подытожил он.