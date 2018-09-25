Минфин объяснил, с чем связано укрепление рубля

Замминистра финансов Владимир Колычев заявил, что текущее укрепление рубля связано со стабилизацией на развивающихся рынках и приостановкой Банком России покупок валюты для Минфина. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Разные факторы влияют. Предыдущие несколько недель очень сильно влияла ситуация с развивающимися странами. Естественно, рубль и Россия не в вакууме находятся, конечно, они с оглядкой на эти процессы торговались. Сейчас ситуация несколько успокоилась, вот мы видим реакцию в рубле аналогичную», — сказал Колычев.

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Он также подчеркнул, что рубль является плавающей валютой, поэтому в какие-то дни он укрепляется, в какие-то ослабевает.

Ранее заместитель директора департамента ДКП Банка России Андрей Липин сообщил, что курсовые колебания рубля перестали значительно влиять на инфляцию.