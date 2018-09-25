Минсельхоз сообщил об объеме господдержки АПК России в 2019 году

Замглавы Минсельхоза Елена Фастова заявила, что общая господдержка сельского хозяйства в 2019 году составит 302 млрд руб. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Дебаты по поводу бюджета на 2019-2021 годы закончились, проект закона о бюджете внесен Минфином в правительство. Что касается нашей госпрограммы, сумма 302 млрд руб. в этом проекте есть», — сказала Фастова.

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Она также подчеркнула, что ведомство согласовало с Минфином увеличение финансирования программы.

Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что ущерб российских аграриев от неблагоприятных погодных условий в 2018 году составит более 6 млрд руб.