В Минэнерго рассказали о потенциале производства СПГ в России

Директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго Александр Гладков заявил, что Россия может производить 83 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В случае реализации всех СПГ-проектов Россия будет иметь около 83 млн тонн СПГ-мощностей… Потенциал производства СПГ в России позволит нарастить долю России на СПГ-рынке с 4,5% до 15-20% к 2035 году», — сказал Гладков.

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Он подчеркнул, что на данный момент объем производства составляет 21 млн тонн в год.

Ранее сообщалось, что нефтегазовая компания Total ожидает запуск первой линии завода «Арктик СПГ-2» в конце 2023 года.