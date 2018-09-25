Госдума одобрила закон об уголовном наказании за увольнение возрастных сотрудников

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о введении уголовной ответственности за необоснованное увольнение сотрудников, достигших предпенсионного возраста. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки об уголовной ответственности за увольнение возрастных сотрудников или отказ им в приеме на работу.

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Отказ в приеме на работу сотрудников предпенсионного возраста или их необоснованное увольнение «наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов», следует из документа.

Ранее сообщалось, что законопроект о повышении пенсионного возраста может быть принят в третьем чтении еще до конца сентября.

Ко второму чтению профильный комитет Госдумы рекомендовал принять внесенные президентом поправки, в частности, касающиеся пересмотра пенсионного возраста для женщин, сохранения льгот, введения термина предпенсионный возраст и защиты граждан этой категории.