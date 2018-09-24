Глава Союза вкладчиков рассказал о деталях отзыва лицензии у банка «Югра»

Глава Союза вкладчиков России Николай Николаев в интервью RNS рассказал о деталях процесса отзыва лицензии у банка «Югра».

По его словам, 6 июля 2017 года в 22:00 по московскому времени сотрудники банка «Югра» получили предписание на доформирование резервов на сумму свыше 13 млрд рублей. «Срок на исполнения данного предписание был установлен на 15:00 следующего дня», — рассказал Николаев.

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То есть на поиск и зачисление такой огромной суммы было отведено всего 6 рабочих часов, подчеркнул он.

«Это заведомо неисполнимое требование. Но и оно было исполнено, так как 6 июля капитал банка был пополнен на 45 млрд рублей», — пояснил Николаев.

В результате, по словам главы Союза вкладчиков, была использована отчетность банка на 5 июля 2017 года, когда ни о предписании, ни о пополнении капитала еще физически не было ничего известно, после чего был сделан вывод об отсутствии необходимых резервов.

Николаев отметил, что Союз рассказал об этом в письме спикеру Госдумы Вячеславу Володину, в котором говорилось о необходимости проведения парламентского расследования действий ЦБ при отзыве лицензий у кредитных организаций.

Глава Союза вкладчиков напомнил еще раз, что таким образом «были сломаны судьбы 35 тыс. человек».

Представители «Югры» в настоящее время пытаются в суде оспорить законность действий регулятора.