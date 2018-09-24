Новак назвал нынешние цены на нефть приемлемыми
Министр энергетики Александр Новак заявил, что мировой рынок нефти на данный момент сбалансирован. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».
«Рынок сейчас в достаточно здоровом состоянии по балансу спроса и предложения, приемлемые цены», — сказал Новак.
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Ранее сообщалось, что основные нефтедобывающие компании предсказывают, что цена за баррель может достигнуть $100 впервые с 2014 года.
Как отмечается, рост цен на нефть будет связан с прекращением нефтепоставок из Ирана в связи с санкциями со стороны Соединенных Штатов.
По оценкам экспертов, из-за ограничений американской стороны на рынок в четвертом квартале этого года будет поступать на 2 млн баррелей в день меньше, что может привести у росту цен в начале 2019 года.