Комитет Госдумы одобрил поправки Путина к пенсионной реформе

Депутат Олег Нилов заявил, что комитет Госдумы по труду и соцполитике поддержал поправки президента России к проекту об изменениях в пенсионном законодательстве. Об это сообщает РИА «Новости».

«Решение принимается, мы рассмотрели эту часть поправок и рекомендуем палате поддержать», — сказал Нилов.

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Он также добавил, что Госдума может рассмотреть во втором чтении проект об изменениях в пенсионном законодательстве 26 сентября.

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Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин сообщил, что кабмин завершает работу по корректировке бюджета пенсионного фонда и федерального бюджета в связи с предложениями президента России Владимира Путина по пенсионной реформе.