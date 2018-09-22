Telegraph: в Британии остановили расследование отмывания денег из России

Бывший руководитель международного антикоррупционного отдела национального криминального агентства Великобритании Джон Бентон рассказал о приказе остановить расследование отмывания денег из России, пишет The Telegraph.

По его словам, соответствующее распоряжение он получил от высокопоставленного сотрудника британского министерства иностранных дел.

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Отмечается, что Бентон возглавил международный антикоррупционный отдел в 2015 году, когда тот был учрежден, и ушел в отставку в 2017 году.

Ранее сообщалось, что главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген подал в отставку после сообщений об отмывании денег из России в Эстонии.