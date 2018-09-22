WSJ: из-за санкций США против Ирана цена на нефть может взлететь до $100 за баррель

Саудовская Аравия не способна в долгосрочной перспективе покрыть текущий спрос на качественную нефть на фоне сокращения поставок углеводородного сырья из Ирана из-за введения американским президентом Дональдом Трампом санкций в отношении Тегерана. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, нефтяная компания Saudi Aramco предупредила возможных покупателей, что с октября сможет поставлять нефть в ограниченном объеме. Как отмечается, Саудовская Аравия недооценила спрос на сырье перед введением американских санкций.

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Как рассказали газете трейдеры, повышение спроса и неспособность Саудовской Аравии его покрыть могут привести к скачку цен на нефть в мире до $90-100 за баррель.

Ранее в российском Минфине рассказали, какая цена на нефть необходима для сбалансированного бюджета.