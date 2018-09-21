Эксперт раскрыл, кого на самом деле США пытаются запугать
Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин прокомментировал введение США новых санкций против Китая. Об этом сообщает ФАН.
Он отметил, что никаких изменений в отношениях с российскими предприятиями в Китае не будет.
«Со стороны США это больше запугивание, уже не столько нас, сколько наших заказчиков и покупателей оружия», — пояснил Ясин.
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Ранее сообщалось, что США ввели санкции в отношении департамента обеспечения Минобороны Китая за связи с Россией.
Отмечается, что в 2017 году Китай закупил у России 10 самолетов Су-35 и оборудование для зенитных ракетных комплексов С-400.