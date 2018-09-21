В РАН сообщили о последствиях от санкций США для Китая

Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский рассказал о последствиях от новых американских санкциях для КНР. Об этом сообщает НСН.

«Для Китая эти санкции не чувствительны. Дело в том, что Китай в значительной степени производит уже свое собственное вооружение и частично российское. Более того, объем российско-китайского военного сотрудничества за последние годы сократился. Это связано с тем, что мы не можем предоставить Китаю технику на том уровне, который они требуют», — пояснил Островский.

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Он отметил, что проблема России в том, что страна уже давно не обновляла оружейный склад.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции в отношении департамента обеспечения Минобороны Китая за связи с Россией.