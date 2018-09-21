СМИ: ЦБ тайно перевел Генбанку 20 млрд рублей

На счету Генбанка в начале года появилось около 20 млрд руб. Об этом пишет газета «Ведомости».

Представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ) подтвердил изданию, что в феврале госкорпорация предоставила банку 11,3 млрд руб. на 15 лет для покрытия дисбаланса, 4,87 млрд на 15 лет для повышения капитализации и 4,1 млрд на 6 лет для поддержания ликвидности.

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Отмечается, что от подобного способа оздоровления банков Центробанк отказался уже год назад.

Как стало известно, ЦБ и АСВ не сообщали ранее о выделении кредита.

В прошлом году сообщалось, что Центробанк утвердил инвестора крымского Генбанка.