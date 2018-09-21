Киев подготовил санкции против предприятий Крыма

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий (МВОТ) Украины подготовило санкции против крымских компаний, которые связаны с производство химической продукции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Отмечается, что санкционные предложения украинского ведомства уже составлены.

Реклама

«Министерство подготовило предложения о применении санкций к ряду юридических лиц, содействующих производству химической продукции на территории временно оккупированного Крыма вопреки действующему законодательству Украины, и тех, кто осуществляет реализацию такой продукции на территории других стран», — сообщили в министерстве.

В ведомстве предложили наложить санкции на иностранные компании «Летан Инвестментс Лимитед» (Кипр), «Охна Холдингс Лимитед» (Кипр), «Толексис Интерпрайзиз эйдж» (Швейцария). Среди российских предприятий — ООО «Титанактив», ООО «Центр оптимальных технологий», ООО «Химкомснаб». Представители министерства также добавили, что российская компания по производству химической продукции «Титановые инвестиции», которая находится в крымском Армянске, в данный момент уже находится под санкциями.

В министерстве подчеркнули, что проект санкционных предложений уже направлен на утверждение в органы государственной власти.

«В дальнейшем это распоряжение будет вынесено на рассмотрение правительства на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее на Украине заявили о подготовке новых санкций против России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.