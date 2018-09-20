США наказали Китай за связи с Россией

США ввели санкции в отношении департамента обеспечения Минобороны Китая за связи с Россией. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

Отмечается, что в 2017 году Китай закупил у России 10 самолетов Су-35 и оборудование для зенитных ракетных комплексов С-400.

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Против сотрудников министерства обороны КНР вводятся следующие санкционные ограничения: запрет на выдачу экспортных лицензий, запрет на валютные операции под юрисдикцией США, арест имущества и заморозка счетов на территории США.

Ранее стало известно, что тридцать три россиянина попали в санкционный «черный список» США.

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