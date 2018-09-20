Правительство потратит на мотивацию чиновников более 630 млрд рублей

Российский Минфин намерен увеличить траты на материальную мотивацию чиновников. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект федерального бюджета.

Как отмечается, речь идет о периоде с 2019 по 2021 годы. Изначально планировали потратить на материальное поощрение федеральных чиновников по 99,6 млрд руб. в 2019 и 2020 годах.

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Согласно новому проекту бюджета, в 2019 году на указанные цели намерены выделить 138,551 млрд руб., а в 2020 и 2021 годах расходы составят 208,904 млрд руб. и 284,417 млрд. руб. соответственно.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко проинформировал, что российское правительство одобрило проект федерального бюджета до 2021 года включительно.