В США назвали сроки нового экономического кризиса

Американский миллиардер, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рей Далио оценил состояние мировой экономики и пришел к выводу, что новый финансовый кризис может наступить в ближайшие несколько лет. Об этом он сказал в интервью Business Insider.

Далио рассказал, что экономический цикл делится на несколько стадий. Сначала долги растут вместе с доходами от производства и стоимость активов увеличивается. Впоследствии центробанки из-за растущих долгов приступают к ужесточению денежно-кредитной политики.

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Финансист отметил, что затем процентные ставки опускаются практически до нуля и экономика входит в стадию депрессии, что заставляет центробанки скупать активы и применять политику количественного смягчения.

«Я думаю, что период, в котором мы находимся, очень похож на 30-е годы прошлого века», — сказал Далио, отметив схожесть актуальной экономической и политической обстановки со временами Великой депрессии.

Также миллиардер подчеркнул, что в таких условиях растет разрыв между бедными и богатыми — это, по его мнению, приводит к увеличению популярности популистской риторики.

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