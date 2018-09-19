В Минтруда рассказали о выходных в 2019 году

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений во главе с вице-премьером Татьяной Голиковой одобрила перенос праздничных и выходных дней в 2019 году. Об этом пишет «Российская газета».

Согласно законопроекту, выходные в субботу и воскресенье 5 и 6 января будут перенесены на четверг и пятницу 2 и 3 мая, а субботний выходной 23 февраля — на пятницу 10 мая. Таким образом, майские каникулы россиян будут длиться с 1 по 5 мая и с 9 по 12 число.

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Также отмечается, что на Новый год нерабочими будут дни с 30 декабря по 8 января. В честь Дня Защитника Отечества россияне отдохнут 23 и 24 февраля, а по случаю Международного женского дня — с 8 по 10 марта.

Кроме того, еще один выходной жителям страны устроят в честь Дня независимости России и три дня — со 2 по 4 ноября — на День народного единства.