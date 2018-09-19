Росстат зафиксировал падение реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян в августе сократились на 0,9% в годовом выражении. Об этом сообщается в материалах Росстата.

«Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в августе 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 0,9%, в январе-августе 2018 года увеличились на 2,2%», — заявили в Росстате.

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Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что реальные доходы россиян по итогам 2018 года могут вырасти впервые после четырех лет спада.

Он напомнил, что в прошлом году реальные располагаемые доходы населения снизились на 1,7%.