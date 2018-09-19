Глава Danske Bank подал в отставку на фоне скандала об отмывании денег

Главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген подал в отставку. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

«Понятно, что Danske Bank не выполнил свои обязательства в том, что касается возможного отмывания денег в Эстонии. Я глубоко сожалею об этом. Несмотря на то, что расследование, проведенное сторонней юридической фирмой, показало, что я выполнял свои юридические обязательства, я считаю, что будет лучше для всех сторон, если я уйду в отставку», — сказал Борген.

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В 2017 году сообщалось, что Danske Bank признал участие своего дочернего банка в Эстонии в молдавской схеме вывода денег из России.

Впоследствии стало известно, что через Danske Bank в Эстонии перевели $30 млрд из России и СНГ.