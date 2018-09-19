Китай инвестирует $14,6 млрд в цифровую экономику

Китай намерен в ближайшие пять лет инвестировать около 100 млрд юаней ($14,6 млрд) в развитие цифровой экономики. Об этом сообщает «Синьхуа».

Отмечается, что указанные средства будут вложены в проекты, связанные с большими базами данных, облачными сервисами, умными городами и «цифровым Шелковым путем».

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Агентство подчеркнуло, что развитие цифровой экономики является одной из важнейших задач в целях построения экономики современного типа и продвижения высокотехнологичного развития в Китае.

Ранее сообщалось, что китайские власти приняли решение уменьшить вложения в госдолг США.

За июль Китай сократил вклады в госдолг на $7,7 млрд, но сохранил за собой лидерство по вложениям.