Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи вырос на 0,1% и составил 2404,96 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,2%, до 1125,32 пункта.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, снизился на 18,46 коп., до 79,17 руб., курс доллара уменьшился на 44,39 коп., до 67,75 руб., следует из данных ЦБ.

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Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась по сравнению с показателем на вторник на 32,7 коп., составив 72,89 руб.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,06%, до $78,98 за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,03%, до $69,57 за баррель.

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