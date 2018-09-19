Рубль растет на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже рубль растет.

В частности, курс доллара снизился на 27 коп. и составил 67,1 руб.

Курс евро упал на 20 коп., до 78,38 руб.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, снизился на 18,46 коп., до 79,17 руб., курс доллара уменьшился на 44,39 коп., до 67,75 руб., следует из данных ЦБ.

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Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, снизилась по сравнению с показателем на вторник на 32,7 коп., составив 72,89 руб.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,06%, до $78,98 за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,03%, до $69,57 за баррель.

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