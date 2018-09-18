Трамп внес ясность о санкциях США против «Северного потока — 2»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные штаты не собираются вводить санкции в отношении России из-за газопровода «Северный поток — 2». Слова президента передает РИА «Новости».

«Мы не планируем это делать», — сказал Трамп.

При этом он подчеркнул, что американские власти считают, что Германия, «к сожалению», тратит «миллиарды» в год на энергетические ресурсы из США. Трамп заверил, что такая ситуация не нравится «народу Германии».

Ранее издание Handelsblatt сообщало, что немецкие власти откажутся от покупки американского газа. Отмечалось, что Германия намерена к 2050 году полностью отказаться от углеродных источников энергии, а доля России в обеспечении энергетических потребностей ФРГ в данный момент приравнивается лишь к 6%.