Трамп пообещал Польше «огромное» количество СПГ по «хорошей цене»

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что готов предложить польской стороне много сжиженного природного газа (СПГ) по «хорошей цене». Об этом сообщает РИА «Новости».

Американский президент заявил, что США поставят в Польшу «огромное» количество СПГ.

Реклама

«Мы даем им хорошую цену, и они покупают много [СПГ]. Это будет здорово!», — сказал Трамп.

Трамп заявил, что американские власти в данный момент рассматривают просьбу польских властей о размещении войск США в стране. Он отметил, что со стороны Польши такое желание является «очень большим вкладом» в отношения между странами. Президент подчеркнул, что эта идея рассматривается «серьезно».