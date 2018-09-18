Росстат зафиксировал снижение задолженности по зарплате в России

Суммарная задолженность по зарплате в России за август текущего года снизилась на 169,5 млн руб. (на 5%), до 3,219 млрд руб. Об этом сообщается на сайте Росстата.

Отмечается, что из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2017 году, приходится 616 млн руб, в 2016 году и ранее — 1,108 млрд руб.

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Как стало известно, задолженность по заработной плате на 1 сентября имелась перед 47,0 тыс. человек, из которых 49% — работники обрабатывающих производств; 21% — строительства; 7% — сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; 6% — транспорта; 4% — добычи полезных ископаемых.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что реальные доходы россиян по итогам 2018 года могут вырасти впервые после четырех лет спада.