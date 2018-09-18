Россия и Венгрия договорились о поставках российского газа на 2020 год

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россия и Венгрия договорились о параметрах поставок российского газа на 2020 год. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Что касается вопросов энергетики, нам удалось договориться и о поставках на 2020 год», — сказал Орбан по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

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Ранее Путин сообщил, что одно из сухопутных продолжений «Турецкого потока» может пройти через Венгрию.

Глава государства подчеркнул, что энергетика является важной сферой взаимодействия двух стран.

В свою очередь Орбан отметил, что он попросил Путина серьезно подумать о продлении «Турецкого потока» до Венгрии.