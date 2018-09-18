Путин анонсировал скорое возведение двух энергоблоков АЭС «Пакш-2»

Президент России Владимир Путин заявил, что Росатом в скором времени приступит к возведению двух энергоблоков атомной электростанции «Пакш-2». Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Росатом в ближайшее время приступит к возведению двух новых энергоблоков на АЭС «Пакш». Эта атомная станция уже производит 40% электроэнергии, потребляемой в Венгрии», — сказал Путин по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

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Орбан отметил, что Будапешт и Москва постараются соблюдать сроки реализации проекта венгерской АЭС «Пакш-2».

Ранее Путин сообщил, что одно из сухопутных продолжений «Турецкого потока» может пройти через Венгрию.

Глава государства подчеркнул, что энергетика является важной сферой взаимодействия двух стран.