Путин анонсировал скорое возведение двух энергоблоков АЭС «Пакш-2»
Президент России Владимир Путин заявил, что Росатом в скором времени приступит к возведению двух энергоблоков атомной электростанции «Пакш-2». Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
«Росатом в ближайшее время приступит к возведению двух новых энергоблоков на АЭС «Пакш». Эта атомная станция уже производит 40% электроэнергии, потребляемой в Венгрии», — сказал Путин по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
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Орбан отметил, что Будапешт и Москва постараются соблюдать сроки реализации проекта венгерской АЭС «Пакш-2».
Ранее Путин сообщил, что одно из сухопутных продолжений «Турецкого потока» может пройти через Венгрию.
Глава государства подчеркнул, что энергетика является важной сферой взаимодействия двух стран.