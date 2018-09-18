Украина договорилась с МВФ о постепенном росте цен на газ для населения

Глава правления НАК «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев заявил, что правительство Украины договорилось с Международным валютным фондом о постепенном повышении цены газа для населения. Об этом сообщает УНИАН.

«Принципиальная договоренность относительно постепенного увеличения цены и выведения украинского рынка на так называемый полный импортный паритет до апреля 2020 года — есть», — сказал Коболев.

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Он также добавил, что темп роста цены на газ на данный момент обсуждается.

Ранее министр социальной политики Украины Андрей Рева сообщил, что правительство страны не выполнило 15 обязательств перед Международным валютным фондом.