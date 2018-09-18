Минфин намерен расширить практику выдачи сертификатов на бесплатные соцуслуги

Замминистра финансов Алексей Лавров заявил, что Минфин считает эффективным инструмент предоставления гражданам сертификатов на получение бесплатных государственных соцуслуг. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Очень эффективный инструмент сейчас применяется в нескольких субъектах Федерации на пилотной основе: это сертификаты на дополнительное образование. Гражданам предоставляются сертификаты на определенный объем средств, и они могут прийти в любое образовательное учреждение, предъявить его и бесплатно учить своего ребенка. Такую практику мы и предлагаем распространять», — сказал Лавров.

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Он также отметил, что в некоторых регионах уже все соцобслуживание граждан на дому осуществляется негосударственными структурами.

Ранее сообщалось, что правительство дополнительно выделило регионам 39 млрд рублей на повышение МРОТ.