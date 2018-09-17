Пошлина на экспорт нефти из России повысится на $7,5

Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября повысится на $7,5, до $137,5. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения остается на нулевом уровне.

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Отмечается, что эти ставки, согласно принятой формуле, будут оставаться на нулевом уровне, если средняя цена нефти будет ниже $76.

Пошлина на сжиженный газ составит $27,4, на чистые фракции сжиженного углеводородного газа (СУГ) — $10,9. Пошлина на высоковязкую нефть повысится до $22,7.

Ранее сообщалось, что МЭА повысило прогноз по добыче нефти в России.