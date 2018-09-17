АСВ сообщило о сроках начала выплат вкладчикам Аксонбанка

Выплаты вкладчикам лишившегося лицензии Аксонбанка начнутся не позднее 1 октября. Об этом сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

«Выплаты начнутся не позднее 1 октября 2018 года», — заявили в АСВ.

Отмечается, что для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат компенсаций по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты.

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Как стало известно, банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 21 сентября.

Ранее сообщалось, что Банк России принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у костромского Аксонбанка.

По величине активов коммерческий банк занимал 286 место в российской банковской системе.