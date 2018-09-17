FT: Deutsche Bank выведет €450 млрд из Лондона из-за Brexit

Немецкий банк Deutsche Bank планирует вывести €450 млрд активов из Лондона во Франкфурт. Об этом пишет Financial Times.

Издание отмечает, что Deutsche Bank находится под давлением Европейского центрального банка (ЕЦБ) в связи с выходом Великобритании из ЕС.

Реклама

Как стало известно, ЕЦБ настаивает на том, чтобы немецкий банк уменьшил свой капитал в Великобритании для соответствия критериям филиалов европейских банков в третьих странах.

Ранее сообщалось, что Европейский союз готовится принять решение по границе Северной Ирландии.

Отмечается, что сторона ЕС в переговорах по Brexit намерена использовать технологические решения, чтобы минимизировать таможенный контроль на границе между Северной Ирландией и Ирландской Республикой.