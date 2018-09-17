Путин передал Ростуризм в ведение Минэкономразвития

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Ростуризма в ведение Минэкономразвития. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

«Установить, что Федеральное агентство по туризму находится в ведении Министерства экономического развития Российской Федерации», — сказано в указа.

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Также стало известно, что министерству экономического развития переданы функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности, по координации деятельности по реализации приоритетных направлений государственного регулирования туристской деятельности в России.

Ранее Ростуризм находился в ведении Минкультуры.