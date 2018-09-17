Times: ЕС готовится решить вопрос с границей Ирландии для Brexit

Европейский союз готовится принять решение по границе Северной Ирландии, что повышает вероятность заключения сделки по Brexit с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй до конца года, пишет британская газета The Times.

Сторона ЕС в переговорах по Brexit намерена использовать технологические решения, чтобы минимизировать таможенный контроль на границе между Северной Ирландией и Ирландской Республикой.

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В прошлом году британский премьер Тереза Мэй предупреждала о важности решения пограничного вопроса для Brexit, чтобы после выхода из ЕС на границе между Северной Ирландией и Республикой Ирландией не появилось «физической инфраструктуры».

Как отмечает газета Times, согласно плану ЕС товары могут отслеживаться с использованием штрих-кодов на грузовых контейнерах при поддержке системы «доверенных торговцев». Издание добавляет, что такие меры помогут устранить необходимость в новой пограничной инфраструктуре после выхода Британии из ЕС. Представитель Евросоюза на переговорах по Brexit Мишель Барнье в настоящее время работает над подобным новым текстом документа, в котором будет изложен план по минимизации контроля на границе Ирландии, пишет Times.

В материале отмечается, что бывший глава МИД Британии Борис Джонсон предупредил, что первоначальный план поддержки ЕС приведет к тому, что Северная Ирландия будет «аннексирована» Брюсселем. Тем не менее, официальные представители ЕС и европейские дипломаты обеспокоены тем, что министр по вопросам Brexit Доминик Рааб готовится представить альтернативный «конкурирующий» план, в котором нет особого решения для Северной Ирландии после Brexit, добавляет Times.

Ранее сообщалось, что британский премьер-министр Тереза Мэй выдвинула ультиматум по Brexit. Помимо этого, в августе сообщалось, что ЕС ищет компромиссную сделку с Мэй по Brexit.