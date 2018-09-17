Тимакова рассказала о «кастинге» на должность пресс-секретаря Медведева

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Пресс-секретарь российского премьера Наталья Тимакова рассказала, как Дмитрий Медведев выбирал человека на ее место. Об этом она сказала в интервью «Коммерсанту».

По ее словам, выбор подходящей кандидатуры занял четыре месяца, поскольку глава кабмина сначала составил список требований к будущим претендентам, а потом Медведев и Тимакова определили нескольких кандидатов. С ними глава кабмина встретился лично.

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Тимакова отметила, что Медведев посчитал, что сможет работать с Олегом Осиповым: у них есть личный контакт. Кроме того, у Осипова есть управленческий опыт.

«У него (Осипова. — Газета.Ru) есть все, чтобы стать равноценной заменой. Просто должно пройти немного времени», — сказала Тимакова.

Она добавила, что доверие и взаимопонимание не возникают на пустом месте.

Ранее руководитель аппарата российского правительства вице-премьер Константин Чуйченко проинформировал, что новым пресс-секретарем премьера Дмитрия Медведева станет первый заместитель главреда МИА «Россия сегодня» Олег Осипов.